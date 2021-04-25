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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Хераклес
Эммен - Хераклес: обзор матча 25 апреля 2021
Эммен
25.04.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
58'
M. De Leeuw (П)
89'
M. De Leeuw
90+1'
M. De Leeuw
82'
Р. Влут (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Хераклес
Замена
R. De Vos
️️️️
С. Пенья
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
M. De Leeuw
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
M. De Leeuw
Пас отдал
М. Араухо
89'
85'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Р. Влут
Желтая карточка
М. Веррипс
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Влут
Замена
H. B. Moussa
️️️️
Л. Бернаду
77'
73'
Замена
А. Шоке
️️️️
Д. Бургзорг
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
70'
63'
Замена
И. Аззауи
️️️️
K. Jakobsen
63'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Бакиш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. De Leeuw
58'
36'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Эммен
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-1-3-1-2
34
Веррипс
13
Вендорп
20
Араухо
23
Бейл
8
Бернаду
25
Влак
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
19
22
3-2-1-4
28
Бласвих
3
Преппер
5
Кнустер
15
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
12
Бакиш
37
Бургзорг
7
20
Влут
8
Бернаду
0
0
8
Бернаду
6
Пенья
32
32
6
Пенья
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
20
Влут
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
20
Влут
37
Бургзорг
17
Шоке
17
Шоке
37
Бургзорг
12
Бакиш
23
Кутуджу
23
Кутуджу
12
Бакиш
Остались в запасе
Эммен
Хераклес
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
Главный тренер
Дик Луккиен
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
Остались в запасе
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Эммен - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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