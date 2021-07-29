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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Милсами - Эльфсборг
Милсами - Эльфсборг: обзор матча 29 июля 2021
Милсами
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Эльфсборг
5'
М. Ндион
8'
П. Фрик
25'
М. Ндион
65'
М. Ндион
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милсами - Эльфсборг
Замена
А. Антонюк
️️️️
И. Архирий
84'
Замена
I. Ghimp
️️️️
A. Dedov
77'
Замена
А. Пунтус
️️️️
S. Nazar
75'
68'
Замена
N. Söderberg
️️️️
М. Ндион
65'
ГОЛ! 0:4!
М. Ндион
Пас отдал
К. МакВей
Желтая карточка
V. Buga
62'
Желтая карточка
И. Ламбарский
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:3!
М. Ндион
Пас отдал
R. Alm
Желтая карточка
S. Istrati
16'
8'
ГОЛ! 0:2!
П. Фрик
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Ндион
Пас отдал
Ф. Хольст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милсами
18
Петру Рацу
ЦЗ
17
Игорь Архирий
ПЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
15
Sergiu Nazar
ЦФ
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
D. Pisla
ЦФ
0
E. Zasavitchi
ЦФ
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
10
A. Dedov
ЦФ
6
Daniil Zaporojan
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Эльфсборг
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
19
J. Okkels
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
23
Фредерик Хольст
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Милсами
16
Александр Антонюк
ЦП
17
Артем Пунтус
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
6
Ion Ghimp
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Jack Cooper Love
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
2-1-5
18
Рацу
17
Архирий
10
Гынсарь
19
Ламбарский
31
6
10
0
2-1-5
99
Жарджуэ
15
Вяйсянен
28
Ремер
1
17
Фрик
10
7
Ндион
23
Хольст
17
Архирий
16
Антонюк
16
Антонюк
17
Архирий
15
17
Пунтус
17
Пунтус
15
10
6
6
10
7
Ндион
6
6
7
Ндион
Остались в запасе
Милсами
Эльфсборг
0
N. Iurasco
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Jack Cooper Love
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Остались в запасе
0
N. Iurasco
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Jack Cooper Love
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Милсами - Эльфсборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
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