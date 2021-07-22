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Лига конференций 2026/2027
Эльфсборг - Милсами
Эльфсборг - Милсами: обзор матча 22 июля 2021
Эльфсборг
22.07.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Милсами
2'
Л. Вяйсянен
25'
J. Okkels
43'
П. Фрик
82'
Ф. Хольст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльфсборг - Милсами
ГОЛ! 4:0!
Ф. Хольст
82'
79'
Желтая карточка
D. Pisla
Пенальти не реализован!
М. Ндион
76'
75'
Вторая желтая
В. Болохан
73'
Красная карточка
В. Дижинари
Замена
А. Бернхардссон
️️️️
R. Alm
72'
Замена
М. Ндион
️️️️
П. Фрик
71'
68'
Замена
D. Pisla
️️️️
А. Пунтус
68'
Замена
S. Istrati
️️️️
И. Ламбарский
67'
Желтая карточка
В. Болохан
65'
Вторая желтая
В. Амуги
Желтая карточка
Р. Гояни
61'
Замена
S. Holmén
️️️️
Р. Гояни
61'
Желтая карточка
J. Larsson
52'
Замена
К. МакВей
️️️️
J. Larsson
52'
ГОЛ! 3:0!
П. Фрик
43'
38'
Желтая карточка
В. Амуги
Желтая карточка
Ф. Хольст
29'
ГОЛ! 2:0!
J. Okkels
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вяйсянен
Пас отдал
J. Larsson
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
23
Фредерик Хольст
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
Милсами
23
Вадим Болохан
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
17
Игорь Архирий
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
17
Артем Пунтус
ЦФ
10
A. Dedov
ЦФ
32
Витус Амуги
ЦФ
27
Вадим Дижинари
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
7
Марохи Ндион
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
Милсами
31
Victor Buga
ЦФ
6
Ion Ghimp
ЦФ
6
Daniil Zaporojan
ЦФ
0
D. Pisla
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
E. Zasavitchi
ЦФ
2-1-5
15
Вяйсянен
99
Жарджуэ
28
Ремер
10
21
23
Хольст
23
Гояни
17
Фрик
3-2-5
17
Архирий
18
Рацу
23
Болохан
16
Антонюк
10
Гынсарь
17
Пунтус
1
27
Дижинари
32
Амуги
10
17
Фрик
7
Ндион
7
Ндион
17
Фрик
23
Гояни
8
8
23
Гояни
13
97
МакВей
97
МакВей
13
10
17
Бернхардссон
17
Бернхардссон
10
17
Пунтус
0
0
17
Пунтус
19
Ламбарский
10
10
19
Ламбарский
Остались в запасе
Эльфсборг
Милсами
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Jack Cooper Love
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
6
Ion Ghimp
ЦФ
6
Daniil Zaporojan
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
0
E. Zasavitchi
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Jack Cooper Love
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
Остались в запасе
31
Victor Buga
ЦФ
6
Ion Ghimp
ЦФ
6
Daniil Zaporojan
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
0
E. Zasavitchi
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Эльфсборг - Милсами
3
3
3
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Стадион:
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