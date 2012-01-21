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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Ливия
Экваториальная Гвинея - Ливия: обзор матча 21 января 2012
Экваториальная Гвинея
21.01.2012, суббота, 22:30
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ливия
87'
Х. Бальбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Ливия
+4
Желтая карточка
А. Аль-Шариф
ГОЛ! 1:0!
Х. Бальбоа
Замена
Д. Экедо
️️️️
Р. Бодипо
Желтая карточка
А. Раджеб Аль-Абайди
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Т. Фиджеу-Таземета
Желтая карточка
А. Саад Осман
Замена
А. Раджеб Аль-Абайди
️️️️
М. Али Эснани
Замена
Н. Эканга
️️️️
И. Боладо
Замена
А. Аль-Шариф
️️️️
В. Мхадеб
Желтая карточка
Рэнди
Замена
И. Буссефи
️️️️
М. Мансур Мабрук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Данило
ВР
15
Лоуренс Дое
ЦЗ
0
Фуссени Камиссоко
ЦЗ
3
Кили
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
14
Бен Мамаду Конате
ЦП
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
12
Тьерри Фиджеу-Таземета
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Жилсон Пауло
Ливия
1
Самир Абуд
ВР
2
Рабии Мабрук Эллафи
ЦЗ
5
Юнес Аль-Шибани
ЦЗ
3
Абдельазиз Белрееш
ЦЗ
14
Али Салама
ЦЗ
6
Мохамед Али Эснани
ЦП
17
Валид Мхадеб
ЦП
23
Джамал Махамат
ЦП
10
Марван Мансур Мабрук
ЦП
10
Ахмед Саад Осман
ЦФ
19
Ахмед Зувэй
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Экваториальная Гвинея
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
23
Колин
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
17
Нарцисс Эканга
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
7
Ролан де ла Круз
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
20
Даниэль Экедо
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
9
Родольфо Бодипо
ЦФ
Ливия
22
Мохамед Нашнуш
ВР
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
3
Мохамед Аль-Магриби
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
8
Абдалла Аль-Шариф
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
16
Абубакр Раджеб Аль-Абайди
ЦП
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
20
Ихааб Буссефи
ЦФ
4-2-4
1
Данило
15
Дое
3
Кили
4
Руи
0
Камиссоко
6
Эджого
14
Конате
11
Бальбоа
7
Боладо
8
Рэнди
12
Фиджеу-Таземета
4-4-2
1
Абуд
5
Аль-Шибани
3
Белрееш
14
Салама
2
Мабрук Эллафи
17
Мхадеб
23
Махамат
10
Мабрук
6
Али Эснани
19
Зувэй
10
Осман
7
Боладо
17
Эканга
17
Эканга
7
Боладо
Бодипо
20
Экедо
20
Экедо
Бодипо
12
Фиджеу-Таземета
9
Бодипо
9
Бодипо
12
Фиджеу-Таземета
17
Мхадеб
8
Аль-Шариф
8
Аль-Шариф
17
Мхадеб
6
Али Эснани
16
Аль-Абайди
16
Аль-Абайди
6
Али Эснани
10
Мабрук
20
Буссефи
20
Буссефи
10
Мабрук
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Ливия
9
Рауль Фабиани
ЦФ
18
Виера Эллонг
ЦП
7
Ролан де ла Круз
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
23
Колин
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Главный тренер
Жилсон Пауло
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
3
Мохамед Аль-Магриби
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
22
Мохамед Нашнуш
ВР
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Остались в запасе
9
Рауль Фабиани
ЦФ
18
Виера Эллонг
ЦП
7
Ролан де ла Круз
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
23
Колин
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Остались в запасе
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
3
Мохамед Аль-Магриби
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
22
Мохамед Нашнуш
ВР
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Жилсон Пауло
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Ливия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Бата
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