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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Марокко
Египет - Марокко: обзор матча 30 января 2022
Египет
30.01.2022, воскресенье, 18:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Марокко
53'
М. Салах
100'
Трезеге
7'
С. Буфал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Египет - Марокко
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Мохамед
111'
111'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
М. Абдельмонем
105'
+1
104'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Баркок
ГОЛ! 2:1!
Трезеге
Пас отдал
М. Салах
100'
Замена
М. Собхи
️️️️
Габаски
96'
Замена
М. Алаа
️️️️
А. Ашраф
91'
86'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Ю. Эн-Несири
86'
Замена
И. Луза
️️️️
С. Амалла
Желтая карточка
А. Ашраф
80'
Замена
Зизо
️️️️
О. Мармуш
80'
Желтая карточка
М. Мохамед
78'
78'
Желтая карточка
А. Хакими
66'
Замена
С. Рахими
️️️️
С. Буфал
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
53'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Хегази
46'
34'
Желтая карточка
С. Амалла
Желтая карточка
О. Камаль
25'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
0
Амр Сулейя
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
0
Аймен Баркок
ПВ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Рамадан Собхи
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
0
Имран Луза
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
0
Райан Ммае
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Габаски
12
Ашраф
6
Абдельмонем
6
Хегази
13
Фатух
4
Камаль
17
Эль-Ненни
0
Сулейя
10
Салах
22
Мармуш
11
Мохамед
4-2-2-2
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
6
Сайсс
25
Масина
4
Амрабат
15
Амалла
0
Баркок
17
Буфал
19
Эн-Несири
0
Эль-Хаддади
1
Габаски
16
Собхи
16
Собхи
1
Габаски
12
Ашраф
20
Алаа
20
Алаа
12
Ашраф
11
Мохамед
14
Собхи
14
Собхи
11
Мохамед
6
Хегази
7
Трезеге
7
Трезеге
6
Хегази
22
Мармуш
25
Зизо
25
Зизо
22
Мармуш
0
Баркок
14
Абухляль
14
Абухляль
0
Баркок
15
Амалла
0
Луза
0
Луза
15
Амалла
17
Буфал
9
Рахими
9
Рахими
17
Буфал
0
Эль-Хаддади
9
Тиссудали
9
Тиссудали
0
Эль-Хаддади
19
Эн-Несири
0
Ммае
0
Ммае
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Египет
Марокко
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Египет - Марокко
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Магетт Н'Диайе
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
Где смотреть матч:
Okko
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