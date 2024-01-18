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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Гана
Египет - Гана: обзор матча 18 января 2024
Египет
18.01.2024, четверг, 23:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Гана
69'
О. Мармуш
74'
М. Мохамед
45+3'
М. Кудус
71'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Гана
Замена
М. Атея
️️️️
О. Мармуш
90'
89'
Замена
Э. Овусу
️️️️
О. Букари
89'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
С. Абдул Самед
ГОЛ! 2:2!
М. Мохамед
Пас отдал
Трезеге
74'
73'
Замена
О. Букари
️️️️
И. Уильямс
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Одои
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
69'
Замена
Трезеге
️️️️
М. Эль-Ненни
68'
62'
Замена
И. Баба
️️️️
М. Ашимеру
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Кудус
Пас отдал
С. Абдул Самед
Замена
М. Фатхи
️️️️
М. Салах
45'
+2
38'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
10
Мохамед Салах
(К)
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
(К)
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
21
Салис Абдул Самед
ОП
8
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
19
Марван Атея
ОП
11
Кахраба
ЦП
20
Махмуд Амада
ЦП
25
Зизо
ПВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
26
Иддрису Баба
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Осман Букари
ПВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эль-Шенави
12
Амди
6
Хегази
6
Абдельмонем
4
Камаль
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
8
Ашур
10
Салах
11
Мохамед
22
Мармуш
4-1-1-1-3
1
Офори Антви
3
Одои
23
Джику
6
Салису
14
Менса
21
Самед
8
Ашимеру
20
Кудус
9
Айю
19
Уильямс
11
Семеньо
22
Мармуш
19
Атея
19
Атея
22
Мармуш
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
7
Трезеге
17
Эль-Ненни
10
Салах
18
Фатхи
18
Фатхи
10
Салах
Букари
15
Овусу
15
Овусу
Букари
8
Ашимеру
26
Баба
26
Баба
8
Ашимеру
21
Самед
13
Пайнтсил
13
Пайнтсил
21
Самед
19
Уильямс
11
Букари
11
Букари
19
Уильямс
Остались в запасе
Египет
Гана
16
Мохаммед Собхи
ВР
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
11
Кахраба
ЦП
20
Махмуд Амада
ЦП
25
Зизо
ПВ
9
Ахмед Хассан
ЦФ
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
11
Кахраба
ЦП
20
Махмуд Амада
ЦП
25
Зизо
ПВ
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Статистика матча Египет - Гана
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
20
Офсайды
2
1
Количество передач
441
315
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Пьер Ачо
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
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