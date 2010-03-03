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Расписание матчей
Англия - Египет
Англия - Египет: обзор матча 03 марта 2010
Англия
03.03.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Египет
57'
П. Крауч
76'
Ш. Райт-Филлипс
80'
П. Крауч
23'
М. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Египет
Замена
К. Коул
️️️️
У. Руни
Замена
М. Салем
️️️️
Х. Саид
ГОЛ! 3:1!
П. Крауч
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Замена
М. Абдельшафи
️️️️
М. Зидан
Замена
М. Абутрика
️️️️
С. Моавад
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Джеррард
Желтая карточка
А. Фатхи
Замена
Гедо
️️️️
А. Хассан
Замена
А. Заки
️️️️
Э. Мотеаб
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Бэрри
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
Замена
М. Кэррик
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 0:1!
М. Зидан
Пас отдал
Х. Абд Рабоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Уэс Браун
ПЗ
15
Гарет Бэрри
ЛП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Ахмед Фатхи
ОП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
17
Ахмед Хассан
(К)
ЦП
12
Хоссам Гали
АП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
19
Карлтон Коул
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
21
Эмил Хески
ЦФ
Египет
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
15
Гедо
ЦП
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
22
Мохаммед Абутрика
АП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
19
Амр Заки
ЦФ
4-4-2
23
Грин
3
Бэйнс
15
Апсон
6
Терри
2
Браун
15
Бэрри
4
Джеррард
8
Лэмпард
14
Уолкотт
9
Дефо
10
Руни
4-1-2-1-2
1
Эль-Хадари
3
Эль-Мохамади
6
Саид
20
Гомаа
14
Моавад
7
Фатхи
8
Абд Рабоу
17
Хассан
12
Гали
10
Мотеаб
9
Зидан
4
Джеррард
4
Милнер
4
Милнер
4
Джеррард
14
Уолкотт
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
14
Уолкотт
8
Лэмпард
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Лэмпард
10
Руни
19
Коул
19
Коул
10
Руни
9
Дефо
9
Крауч
9
Крауч
9
Дефо
17
Хассан
15
Гедо
15
Гедо
17
Хассан
9
Зидан
13
Абдельшафи
13
Абдельшафи
9
Зидан
6
Саид
4
Салем
4
Салем
6
Саид
14
Моавад
22
Абутрика
22
Абутрика
14
Моавад
10
Мотеаб
19
Заки
19
Заки
10
Мотеаб
Остались в запасе
Англия
Египет
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Дэвид Бекхэм
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Дэвид Бекхэм
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Англия - Египет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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