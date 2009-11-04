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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Интер
Динамо К - Интер: обзор матча 04 ноября 2009
Динамо К
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Интер
22'
А. Шевченко
87'
Д. Милито
89'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Интер
ГОЛ! 1:2!
У. Снейдер
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
С. Мунтари
️️️️
В. Самуэль
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
Т. Мотта
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
В. Самуэль
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-3-1
31
Богуш
10
Маграо
44
Алмейда
34
Хачериди
26
Еременко
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
7
Шевченко
0
Милевский
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
5
Станкович
9
Это'О
22
Милито
0
Милевский
20
Гусев
20
Гусев
0
Милевский
6
Самуэль
4
Мунтари
4
Мунтари
6
Самуэль
91
Камбьяссо
8
Мотта
8
Мотта
91
Камбьяссо
26
Киву
45
Балотелли
45
Балотелли
26
Киву
Остались в запасе
Динамо К
Интер
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Динамо К - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Давид Бенеш (оба - Франция)
Дополнительные помощники:
Дамьен Ледентю (Франция)
Делегат:
Харри Беен (Голландия)
Инспектор:
Эвзен Амлер (Чехия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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