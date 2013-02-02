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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Динамо К
Анжи - Динамо К: обзор матча 02 февраля 2013
Анжи
02.02.2013, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Динамо К
40'
М. Буссуфа
43'
Ю. Жирков
20'
Н. Кранчар
70'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Динамо К
88'
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
Замена
С. Сердеров
️️️️
С. Это'О
79'
73'
Замена
С. Люлька
️️️️
Д. Силва
Замена
Виллиан
️️️️
О. Шатов
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
А. Ярмоленко
59'
Замена
Т. Тайво
️️️️
Е. Селин
Желтая карточка
Ж. Карлос
58'
52'
Замена
Р. Безус
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ю. Жирков
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Тагирбеков
46'
Красная карточка
Л. Диарра
45'
45'
Красная карточка
Л. Аруна
45'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Л. Аруна
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Диарра
45'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Жирков
Пас отдал
С. Это'О
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Буссуфа
40'
Желтая карточка
М. Буссуфа
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кранчар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Жусилей
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Анжи
26
Азамат Джиоев
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
3-3-3-1
30
Габулов
43
Логашов
13
Тагирбеков
30
Карлос
18
Жирков
8
Жусилей
38
Ещенко
27
Шатов
11
Буссуфа
19
Диарра
9
Это'О
4-4-1-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
33
Селин
20
Гусев
19
Кранчар
25
Аруна
44
Велозу
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
27
Шатов
10
Виллиан
10
Виллиан
27
Шатов
13
Тагирбеков
4
Эвертон
4
Эвертон
13
Тагирбеков
19
Диарра
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
19
Диарра
9
Это'О
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Это'О
18
Жирков
90
Смолов
90
Смолов
18
Жирков
33
Селин
0
Тайво
0
Тайво
33
Селин
21
Данило Силва
8
Люлька
8
Люлька
21
Данило Силва
19
Кранчар
90
Безус
90
Безус
19
Кранчар
25
Аруна
19
Гармаш
19
Гармаш
25
Аруна
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
Остались в запасе
Анжи
Динамо К
26
Азамат Джиоев
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
71
Денис Бойко
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Анжи - Динамо К
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Хонг Ли
Стадион:
Анжи-Арена
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