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Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Милсами
Дюделанж - Милсами: обзор матча 11 июля 2013
Дюделанж
11.07.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Милсами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дюделанж - Милсами
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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Дюделанж
Милсами
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 08:56
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 08:56
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
2017.05.16 09:04
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