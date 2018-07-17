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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Дрита
Мальме - Дрита: обзор матча 17 июля 2018
Мальме
17.07.2018, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Дрита
55'
К. Страндберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Дрита
ГОЛ! 1:0!
К. Страндберг
55'
Начало матча
Статистика матча Мальме - Дрита
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
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