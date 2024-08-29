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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Легия
Дрита - Легия: обзор матча 29 августа 2024
Дрита
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Легия
90+1'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дрита - Легия
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Пекхарт
87'
Желтая карточка
С. Капуади
84'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Гонсалвеш
Вторая желтая
Р. Броя
77'
73'
Желтая карточка
П. Вшолек
69'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Крамер
Замена
K. Selmani
️️️️
И. Зульфиу
65'
Желтая карточка
А. Манай
63'
63'
Замена
М. Гуал
️️️️
M. Alfarela
63'
Замена
Р. Морисита
️️️️
Б. Капустка
Желтая карточка
A. Ajzeraj
57'
49'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Замена
A. Ajzeraj
️️️️
A. Fressange
46'
46'
Замена
С. Капуади
️️️️
С. Барсия
Замена
Б. Красники
️️️️
В. Туша
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Капустка
Желтая карточка
Р. Броя
36'
26'
Желтая карточка
Б. Крамер
16'
Желтая карточка
С. Барсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
J. Mesa
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
25
Ветон Туша
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
19
Блерим Красники
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
3-2-1-5
15
Бейтулай
5
26
Овука
4
Броя
36
23
Зульфиу
1
Малоку
9
Манай
29
2
Красники
25
Туша
3-2-3-2
25
Тобиаш
12
Панков
22
Барсия
19
Винагре
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
22
Вшолек
82
Лукиньяс
67
Капустка
9
Крамер
19
25
Туша
19
Красники
19
Красники
25
Туша
29
7
7
29
23
Зульфиу
17
17
23
Зульфиу
22
Барсия
3
Капуади
3
Капуади
22
Барсия
5
Гонсалвеш
16
Челхака
16
Челхака
5
Гонсалвеш
67
Капустка
25
Морисита
25
Морисита
67
Капустка
9
Крамер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
9
Крамер
19
28
Гуал
28
Гуал
19
Остались в запасе
Дрита
Легия
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
87
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Дрита - Легия
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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