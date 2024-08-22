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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Дрита
Легия - Дрита: обзор матча 22 августа 2024
Легия
22.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Дрита
56'
Б. Крамер
83'
М. Гуал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Дрита
90'
+3
Желтая карточка
А. Манай
ГОЛ! 2:0!
М. Гуал
83'
ГОЛ! 1:0!
Б. Крамер
56'
Желтая карточка
Р. Винагре
41'
Желтая карточка
А. Енджейчик
25'
14'
Желтая карточка
А. Дабикяй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
J. Mesa
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
6
Hasan Gomda
ЦП
4
Рон Броя
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
1
Фатон Малоку
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
22
Барсия
55
Енджейчик
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
67
Капустка
82
Лукиньяс
22
Вшолек
9
Крамер
19
3-3-5
15
Бейтулай
5
26
Овука
6
4
Броя
14
Дабикяй
1
Малоку
2
Красники
17
7
19
Красники
Остались в запасе
Легия
Дрита
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
17
Salifu Ibrahim
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Легия - Дрита
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Войска Польского
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