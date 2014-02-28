Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Днепр
Тоттенхэм - Днепр: обзор матча 28 февраля 2014
Тоттенхэм
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Днепр
54'
К. Эриксен
63'
Э. Адебайор
66'
Э. Адебайор
48'
Р. Зозуля
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Днепр
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кулаков
Желтая карточка
М. Доусон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
86'
Замена
А. Леннон
️️️️
Э. Таунсенд
83'
82'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Сандро
75'
68'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Канкава
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
66'
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. Сольдадо
63'
61'
Красная карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
Я. Вертонген
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
Сандро
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Фрайерс
14
Вертонген
20
Доусон
26
Ноутон
24
Эриксен
30
Сандро
8
Дембеле
25
Таунсенд
9
Сольдадо
25
Адебайор
4-2-3-1
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
23
Канкава
29
Ротань
10
Зозуля
20
Жулиано
22
Коноплянка
99
Матеус
30
Сандро
6
Бенталеб
6
Бенталеб
30
Сандро
25
Таунсенд
12
Леннон
12
Леннон
25
Таунсенд
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
23
Канкава
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Канкава
Остались в запасе
Тоттенхэм
Днепр
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Тоттенхэм - Днепр
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Днепр
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+