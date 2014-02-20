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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Тоттенхэм
Днепр - Тоттенхэм: обзор матча 20 февраля 2014
Днепр
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
81'
Е. Коноплянка (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Тоттенхэм
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Матеус
90'
85'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Коноплянка
81'
80'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
С. Политыло
️️️️
Жулиано
76'
64'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Р. Зозуля
55'
Желтая карточка
И. Стринич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
23
Джаба Канкава
ОП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
47
Кенни МакЭвой
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-3-1
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
22
Коноплянка
20
Жулиано
10
Зозуля
99
Матеус
4-1-2-2-1
24
Фридель
26
Ноутон
14
Вертонген
20
Доусон
3
Роуз
6
Капу
6
Бенталеб
18
Паулиньо
25
Таунсенд
89
Шадли
9
Сольдадо
99
Матеус
15
Кулаков
15
Кулаков
99
Матеус
20
Жулиано
89
Политыло
89
Политыло
20
Жулиано
25
Таунсенд
24
Эриксен
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
Остались в запасе
Днепр
Тоттенхэм
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
47
Кенни МакЭвой
ЦП
31
Джордан Арчер
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
47
Кенни МакЭвой
ЦП
31
Джордан Арчер
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Днепр - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:50 (прямая)
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