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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Днепр
Сент-Этьен - Днепр: обзор матча 05 ноября 2015
Сент-Этьен
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
3 : 0
Завершен
Днепр
38'
К. Монне-Паке
52'
Р. Берич
65'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Днепр
90'
Желтая карточка
А. Федецкий
84'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Б. Корнье
️️️️
В. Эйссерик
80'
78'
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Ж. Клеман
️️️️
В. Пажо
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. Амума
65'
63'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
И. Томечак
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Монне-Паке
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Берич
Пас отдал
Н. Ру
52'
Желтая карточка
В. Пажо
51'
45'
Замена
Р. Безус
️️️️
Е. Чеберячко
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
Пас отдал
Р. Берич
38'
37'
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Л. Перрен
24'
19'
Желтая карточка
Л. Матос
17'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
90
Данило
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
19
Погба
24
Перрен
29
Клер
18
Лемуан
17
Пажо
9
Эйссерик
9
Берич
22
Монне-Паке
26
Ру
3-2-2-2
71
Бойко
18
Гуйе
14
Чеберячко
27
Томечак
44
Федецкий
23
Дуглас
8
Эдмар
29
Ротань
99
Матеус
11
Селезнев
22
Монне-Паке
17
Амума
17
Амума
22
Монне-Паке
17
Пажо
11
Клеман
11
Клеман
17
Пажо
9
Эйссерик
10
Корнье
10
Корнье
9
Эйссерик
27
Томечак
7
Лучкевич
7
Лучкевич
27
Томечак
14
Чеберячко
90
Безус
90
Безус
14
Чеберячко
11
Селезнев
16
Гама
16
Гама
11
Селезнев
Остались в запасе
Сент-Этьен
Днепр
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Сент-Этьен - Днепр
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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