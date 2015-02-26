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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Днепр
Олимпиакос - Днепр: обзор матча 26 февраля 2015
Олимпиакос
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Днепр
14'
К. Митроглу
90'
А. Домингес (П)
22'
А. Федецкий
90+2'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Днепр
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Коноплянка
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Домингес
90'
89'
Желтая карточка
А. Федецкий
84'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Федорчук
76'
Замена
Б. Гама
️️️️
Матеус
Замена
М. Доссеви
️️️️
Д. Дурмаз
65'
Замена
К. Фортунис
️️️️
И. Афеллай
65'
62'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Р. Зозуля
56'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
55'
Желтая карточка
И. Афеллай
53'
Красная карточка
Л. Миливойевич
52'
50'
Желтая карточка
В. Федорчук
44'
Желтая карточка
Д. Канкава
Желтая карточка
Д. Дурмаз
33'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Л. Миливойевич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
6
Эжидио
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
26
Масуаку
22
Сиовас
28
Сантана
3
Эльабделлауи
19
Миливойевич
10
Дурмаз
10
Домингес
23
Касами
11
Митроглу
17
Афеллай
4-3-1-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Дуглас
6
Эжидио
23
Канкава
5
Федорчук
29
Ротань
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
10
Дурмаз
14
Доссеви
14
Доссеви
10
Дурмаз
17
Афеллай
7
Фортунис
7
Фортунис
17
Афеллай
99
Матеус
16
Гама
16
Гама
99
Матеус
5
Федорчук
90
Безус
90
Безус
5
Федорчук
10
Зозуля
9
Калинич
9
Калинич
10
Зозуля
Остались в запасе
Олимпиакос
Днепр
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Олимпиакос - Днепр
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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