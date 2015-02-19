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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Олимпиакос
Днепр - Олимпиакос: обзор матча 19 февраля 2015
Днепр
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Олимпиакос
50'
Д. Канкава
54'
Р. Ротань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Олимпиакос
90'
+4
Желтая карточка
Я. Маниатис
Желтая карточка
В. Федорчук
90'
+2
Замена
Б. Гама
️️️️
Матеус
89'
80'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
78'
Желтая карточка
И. Афеллай
71'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
М. Доссеви
Замена
В. Федорчук
️️️️
Р. Зозуля
70'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
61'
Желтая карточка
Д. Канкава
57'
57'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ф. Сантана
57'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
А. Домингес
56'
Желтая карточка
Ф. Сантана
ГОЛ! 2:0!
Р. Ротань
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Канкава
Пас отдал
Р. Зозуля
50'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Р. Безус
46'
Желтая карточка
Р. Безус
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
6
Эжидио
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
6
Эжидио
23
Дуглас
7
Лучкевич
14
Чеберячко
90
Безус
23
Канкава
29
Ротань
22
Коноплянка
99
Матеус
10
Зозуля
3-2-3-2
13
Роберто
22
Сиовас
28
Сантана
8
Маниатис
3
Эльабделлауи
26
Масуаку
23
Касами
14
Доссеви
10
Домингес
17
Афеллай
11
Митроглу
10
Зозуля
5
Федорчук
5
Федорчук
10
Зозуля
99
Матеус
16
Гама
16
Гама
99
Матеус
90
Безус
9
Калинич
9
Калинич
90
Безус
10
Домингес
19
Миливойевич
19
Миливойевич
10
Домингес
14
Доссеви
10
Дурмаз
10
Дурмаз
14
Доссеви
28
Сантана
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Сантана
Остались в запасе
Днепр
Олимпиакос
90
Александр Мигунов
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Днепр - Олимпиакос
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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