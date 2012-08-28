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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Динамо Загреб
Марибор - Динамо Загреб: обзор матча 28 августа 2012
Марибор
28.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Динамо Загреб
12'
Тонел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Динамо Загреб
Желтая карточка
М. Таварес
85'
Красная карточка
Аргус
85'
83'
Замена
И. Крстанович
️️️️
Саммир
71'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Н. Комажец
️️️️
А. Ибраими
70'
46'
Замена
А. Калельо
️️️️
А. Адеми
46'
Замена
Й. Леко
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
Д. Мезга
️️️️
Ж. Филипович
46'
36'
Желтая карточка
М. Бадель
15'
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
Я. Ханданович
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Тонел
Пас отдал
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
4-2-1-3
33
Ханданович
7
Меяч
22
Милец
26
Райчевич
32
Аргус
5
Филипович
70
Мертель
14
Цвиянович
9
Таварес
9
Ибраими
9
Берич
4-4-2
25
Келава
4
Шимунич
4
Тонел
21
Вида
3
Ибаньес
19
Саммир
45
Адеми
19
Пиварич
47
Бадель
9
Бечирай
9
Чоп
5
Филипович
78
Мезга
78
Мезга
5
Филипович
9
Ибраими
9
Комажец
9
Комажец
9
Ибраими
19
Саммир
99
Крстанович
99
Крстанович
19
Саммир
45
Адеми
14
Калельо
14
Калельо
45
Адеми
9
Бечирай
27
Леко
27
Леко
9
Бечирай
Остались в запасе
Марибор
Динамо Загреб
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
24
Деян Трайковски
ЦЗ
22
Нейц Потокар
ПП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
33
Ромео Митрович
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
24
Деян Трайковски
ЦЗ
22
Нейц Потокар
ПП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Марибор - Динамо Загреб
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Людски врт
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