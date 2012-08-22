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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Марибор
Динамо Загреб - Марибор: обзор матча 22 августа 2012
Динамо Загреб
22.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Марибор
10'
Тонел
74'
М. Бадель
39'
М. Бадель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Марибор
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Саммир
88'
82'
Замена
Н. Комажец
️️️️
Р. Берич
Желтая карточка
Й. Шимунич
80'
76'
Замена
Д. Мезга
️️️️
Ж. Филипович
Желтая карточка
М. Бадель
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Бадель
Пас отдал
Д. Чоп
74'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Рукавина
57'
Замена
И. Пеко
️️️️
Й. Леко
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Бадель
Желтая карточка
Й. Леко
38'
31'
Желтая карточка
А. Мертель
Желтая карточка
Д. Вида
28'
Желтая карточка
А. Адеми
18'
ГОЛ! 1:0!
Тонел
Пас отдал
Д. Вида
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
19
Саммир
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
7
Иван Пеко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
3-5-1-1
25
Келава
4
Шимунич
21
Вида
4
Тонел
55
Рукавина
27
Леко
19
Саммир
47
Бадель
45
Адеми
19
Пиварич
9
Чоп
3-2-2-3
33
Ханданович
32
Аргус
26
Райчевич
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
22
Потокар
14
Цвиянович
9
Берич
9
Ибраими
9
Таварес
27
Леко
7
Пеко
7
Пеко
27
Леко
19
Саммир
24
Врсалько
24
Врсалько
19
Саммир
55
Рукавина
9
Бечирай
9
Бечирай
55
Рукавина
5
Филипович
78
Мезга
78
Мезга
5
Филипович
9
Берич
9
Комажец
9
Комажец
9
Берич
Остались в запасе
Динамо Загреб
Марибор
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Никола Покривац
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
4
Йован Видович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Никола Покривац
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
4
Йован Видович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Динамо Загреб - Марибор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Максимир
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