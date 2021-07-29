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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Динамо Тб
Маккаби Х - Динамо Тб: обзор матча 29 июля 2021
Маккаби Х
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Тб
17'
М. Леви
37'
F. Sporkslede (АГ)
75'
О. Атцили
81'
Ю. Ашкенази
86'
Ю. Ашкенази
24'
Б. Осеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби Х - Динамо Тб
87'
Желтая карточка
Г. Куция
ГОЛ! 5:1!
Ю. Ашкенази
86'
Замена
Р. Стрейн
️️️️
Б. Планич
84'
81'
Желтая карточка
N. Iashvili
ГОЛ! 4:1!
Ю. Ашкенази
Пас отдал
Б. Саар
81'
Замена
М. Жабер
️️️️
М. Леви
80'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
О. Атцили
80'
78'
Замена
N. Iashvili
️️️️
F. Sporkslede
78'
Замена
Г. Куция
️️️️
Н. Кавтарадзе
ГОЛ! 3:1!
О. Атцили
75'
Замена
Б. Саар
️️️️
Т. Чери
65'
52'
Замена
G. Gabedava
️️️️
З. Марушич
52'
Замена
Б. Кардава
️️️️
М. Радин
Желтая карточка
Х. Родригес
47'
Желтая карточка
Р. Мейр
40'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
F. Sporkslede
37'
31'
Желтая карточка
Н. Кавтарадзе
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Осеи
Пас отдал
З. Марушич
21'
Желтая карточка
Г. Папава
ГОЛ! 1:0!
М. Леви
Пас отдал
Т. Чери
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Динамо Тб
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
32
Зоран Марушич
ЦП
7
Милан Радин
ЦФ
24
Барнс Осеи
ЦФ
31
Леван Харабадзе
ЦФ
23
Анзор Меквабишвили
ЦФ
80
Нодар Кавтарадзе
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
5
Гиорги Папава
ЦФ
4
Саба Хвадагиани
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
22
Райан Стрейн
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
Динамо Тб
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
8
Бакар Кардава
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
3-4-3
44
Коэн
12
Менахем
4
Планич
22
Мейр
8
Азиза
9
Чери
6
Родригес
77
Атцили
20
Дахан
33
Леви
11
Донье
1-1-5
29
32
Марушич
80
Кавтарадзе
13
4
Хвадагиани
5
Папава
19
4
Планич
22
Стрейн
22
Стрейн
4
Планич
9
Чери
9
Саар
9
Саар
9
Чери
77
Атцили
11
Ашкенази
11
Ашкенази
77
Атцили
33
Леви
5
Жабер
5
Жабер
33
Леви
29
24
24
29
7
Радин
8
Кардава
8
Кардава
7
Радин
80
Кавтарадзе
27
Куция
27
Куция
80
Кавтарадзе
32
Марушич
9
9
32
Марушич
Остались в запасе
Маккаби Х
Динамо Тб
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
Остались в запасе
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Маккаби Х - Динамо Тб
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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