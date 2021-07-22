Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Тб - Маккаби Х
Динамо Тб - Маккаби Х: обзор матча 22 июля 2021
Динамо Тб
22.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Маккаби Х
89'
Г. Папава
8'
О. Атцили
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Тб - Маккаби Х
Желтая карточка
Б. Осеи
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Г. Папава
89'
84'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
Д. Азиза
80'
Желтая карточка
С. Менахем
Желтая карточка
F. Sporkslede
79'
71'
Замена
М. Леви
️️️️
Т. Чери
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
Г. Куция
70'
63'
Замена
Б. Саар
️️️️
Г. Донье
62'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Г. Куция
51'
Замена
Б. Осеи
️️️️
G. Gabedava
46'
Замена
А. Меквабишвили
️️️️
Б. Кардава
46'
33'
Желтая карточка
Б. Планич
12'
Желтая карточка
М. Абу Фани
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Атцили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Тб
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
32
Зоран Марушич
ЦП
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
4
Саба Хвадагиани
ЦФ
5
Гиорги Папава
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
8
Бакар Кардава
ЦФ
7
Милан Радин
ЦФ
31
Леван Харабадзе
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Динамо Тб
5
Давит Кобоури
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦФ
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
23
Анзор Меквабишвили
ЦФ
80
Нодар Кавтарадзе
ЦФ
Маккаби Х
3
Шон Голдберг
ЦЗ
9
Бен Саар
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
1-1-5
29
32
Марушич
8
Кардава
27
Куция
31
Харабадзе
7
Радин
19
3-5-1
44
Коэн
22
Мейр
4
Планич
12
Менахем
8
Азиза
6
Родригес
9
Чери
77
Атцили
15
Абу Фани
11
Донье
9
24
Осеи
24
Осеи
9
8
Кардава
23
Меквабишвили
23
Меквабишвили
8
Кардава
27
Куция
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
27
Куция
11
Донье
9
Саар
9
Саар
11
Донье
8
Азиза
11
Ашкенази
11
Ашкенази
8
Азиза
9
Чери
33
Леви
33
Леви
9
Чери
Остались в запасе
Динамо Тб
Маккаби Х
5
Давит Кобоури
ЦЗ
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
5
Давит Кобоури
ЦЗ
40
Лука Куталадзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Остались в запасе
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Динамо Тб - Маккаби Х
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Новости команд
Все
Динамо Тб
Маккаби Х
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+