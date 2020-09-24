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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КИ Клаксвик - Динамо Тб
КИ Клаксвик - Динамо Тб: обзор матча 24 сентября 2020
КИ Клаксвик
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
6 : 1
Завершен
Динамо Тб
58'
П. Йоханнесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КИ Клаксвик - Динамо Тб
Замена
B. Došljak
️️️️
П. Йоханнесен
89'
Желтая карточка
Я. Бископсте Андреасен
83'
Замена
J. Johannesen
️️️️
П. Клеттскард
81'
Замена
D. Skrbec
️️️️
Д. Павлович
76'
75'
Замена
Г. Кухианидзе
️️️️
Д. Кобоури
61'
Замена
Г. Куция
️️️️
Г. Зария
ГОЛ! 1:0!
П. Йоханнесен
58'
52'
Замена
Пернамбуко
️️️️
F. Oršula
Желтая карточка
П. Йоханнесен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
1
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
5
Jesper Brinck
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Динамо Тб
5
Давит Кобоури
ЦЗ
5
Гиорги Папава
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
8
Бакар Кардава
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
24
Nodar Iashvili
ЦФ
1
Roin K'vaskhvadze
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
16
Giorgi Kimadze
ЦФ
18
Filip Oršula
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
КИ Клаксвик
20
Берге Петерсен
ЦЗ
6
David Skrbec
ЦФ
21
Boris Došljak
ЦФ
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Динамо Тб
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
13
Omar Migineishvili
ЦФ
3
Victor Mongil Adeva
ЦФ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
4-1-1-4
1
Йоенсен
23
Даниэльсен
23
Ватнсдаль
22
Фэре
8
Андреасен
5
Павлович
10
Бьярталид
5
13
Йоханнесен
9
Клеттскард
9
2-1-2-5
5
Кобоури
5
Папава
8
Кардава
77
Зария
80
Кавтарадзе
1
9
18
16
19
5
Павлович
6
6
5
Павлович
13
Йоханнесен
21
21
13
Йоханнесен
9
Клеттскард
11
11
9
Клеттскард
5
Кобоури
8
Кухианидзе
8
Кухианидзе
5
Кобоури
77
Зария
27
Куция
27
Куция
77
Зария
18
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
18
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Динамо Тб
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
2
David Langgaard
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
13
Omar Migineishvili
ЦФ
3
Victor Mongil Adeva
ЦФ
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
2
David Langgaard
ЦФ
Остались в запасе
13
Omar Migineishvili
ЦФ
3
Victor Mongil Adeva
ЦФ
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча КИ Клаксвик - Динамо Тб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
- : -
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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