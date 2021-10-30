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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Десна
Шахтер - Десна: обзор матча 30 октября 2021
Шахтер
30.10.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Десна
9'
М. Соломон
27'
Г. Судаков
62'
Тете
63'
Фернандо
23'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Десна
85'
Замена
И. Шевцов
️️️️
В. Калитвинцев
79'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
V. Zhuk
79'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
Замена
С. Кривцов
️️️️
Марлон
74'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Додо
73'
Желтая карточка
В. Бондарь
70'
69'
Замена
T. Zaviysky
️️️️
В. Юрченко
Замена
Марлос
️️️️
Т. Степаненко
65'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
65'
Замена
Н. Матвиенко
️️️️
Исмаили
65'
ГОЛ! 4:1!
Фернандо
Пас отдал
Г. Судаков
63'
ГОЛ! 3:1!
Тете
Пас отдал
Додо
62'
Желтая карточка
Т. Степаненко
51'
ГОЛ! 2:1!
Г. Судаков
Пас отдал
Майкон
27'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Юрченко
ГОЛ! 1:0!
М. Соломон
Пас отдал
Додо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Десна
72
Igor Litovka
ВР
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Десна
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
31
Исмаили
5
Бондарь
6
Марлон
17
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
10
Соломон
8
Судаков
11
Тете
11
Фернандо
1-5-1-3
72
2
8
11
Картушов
44
Цымбалюк
80
Юрченко
45
Калитвинцев
9
Арвеладзе
33
Селин
33
21
Безбородько
17
Додо
22
Конопля
22
Конопля
17
Додо
31
Исмаили
22
Матвиенко
22
Матвиенко
31
Исмаили
6
Марлон
27
Кривцов
27
Кривцов
6
Марлон
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
27
Степаненко
10
Марлос
10
Марлос
27
Степаненко
2
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
2
80
Юрченко
9
9
80
Юрченко
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
45
Калитвинцев
90
Шевцов
90
Шевцов
45
Калитвинцев
Остались в запасе
Шахтер
Десна
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Остались в запасе
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Шахтер - Десна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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