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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - ДАК 1904
ФКСБ - ДАК 1904: обзор матча 11 августа 2022
ФКСБ
11.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ДАК 1904
28'
А. Кордя
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - ДАК 1904
Замена
И. Стоица
️️️️
Б. Русу
87'
Желтая карточка
А. Шут
86'
80'
Замена
Э. Дэвис
️️️️
M. Brunetti
78'
Желтая карточка
M. Dimun
Замена
А. Шут
️️️️
А. Кордя
72'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Д. Микулеску
51'
46'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Р. Санто
ГОЛ! 1:0!
А. Кордя
Пас отдал
Б. Русу
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
2
Валентин Крецу
ЦП
6
Малком Эджума
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
90
Богдан Русу
ЦФ
11
Давид Микулеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ДАК 1904
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
10
Аммар Рамадан
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
21
Флорин Ахим
ЦП
8
Михай Ликсандру
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
15
Адриан Шут
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
ДАК 1904
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
21
Браим Муму
ЛВ
20
Доминик Веселовски
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
3-3-2-2
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
2
Крецу
6
Эджума
28
Олару
30
Попеску
11
Кордя
11
Микулеску
90
Русу
2-1-1-5
33
Рисванис
17
Мухамедбегович
10
Рамадан
69
Санто
17
25
28
Блэкмен
66
Кацер
7
11
Микулеску
26
Оайдэ
26
Оайдэ
11
Микулеску
90
Русу
10
Стоица
10
Стоица
90
Русу
11
Кордя
15
Шут
15
Шут
11
Кордя
25
31
Дэвис
31
Дэвис
25
69
Санто
98
Николаеску
98
Николаеску
69
Санто
Остались в запасе
ФКСБ
ДАК 1904
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
21
Флорин Ахим
ЦП
8
Михай Ликсандру
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
21
Браим Муму
ЛВ
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
21
Флорин Ахим
ЦП
8
Михай Ликсандру
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
21
Браим Муму
ЛВ
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ФКСБ - ДАК 1904
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Генча
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