Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ДАК 1904 - ФКСБ
ДАК 1904 - ФКСБ: обзор матча 03 августа 2022
ДАК 1904
03.08.2022, среда, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ФКСБ
69'
Й. Тамм
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - ФКСБ
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Н. Крстович
86'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Веселовски
86'
75'
Замена
А. Шут
️️️️
М. Эджума
Замена
Б. Муму
️️️️
N. Balogh
75'
73'
Желтая карточка
Й. Тамм
69'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тамм
Пас отдал
Р. Радунович
Вторая желтая
Д. Кружляк
68'
Замена
M. Brunetti
️️️️
Р. Санто
68'
62'
Желтая карточка
М. Эджума
56'
Желтая карточка
Р. Радунович
Желтая карточка
Д. Кружляк
56'
46'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Ф. Коман
Желтая карточка
С. Рисванис
22'
2'
Желтая карточка
Д. Дава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
20
Доминик Веселовски
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Малком Эджума
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ДАК 1904
78
Alex Pinto
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
21
Браим Муму
ЛВ
10
Аммар Рамадан
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
25
Mateus Brunetti
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
15
Адриан Шут
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
2-1-1-5
33
Рисванис
24
Кружляк
20
Веселовски
69
Санто
7
90
Крстович
17
66
Кацер
14
Цыганик
3-3-1-1
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
23
Попеску
6
Эджума
28
Олару
30
Попеску
17
Коман
20
Веселовски
13
Калмар
13
Калмар
20
Веселовски
17
21
Муму
21
Муму
17
69
Санто
25
25
69
Санто
90
Крстович
98
Николаеску
98
Николаеску
90
Крстович
17
Коман
26
Оайдэ
26
Оайдэ
17
Коман
6
Эджума
15
Шут
15
Шут
6
Эджума
Остались в запасе
ДАК 1904
ФКСБ
78
Alex Pinto
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
10
Аммар Рамадан
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
78
Alex Pinto
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
10
Аммар Рамадан
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
17
Сорин Сербан
ЦФ
2
Александру Пантя
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ДАК 1904 - ФКСБ
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Стадион:
Генча
Новости команд
Все
ДАК 1904
ФКСБ
«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
2023.01.09 10:37
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
2022.07.28 23:54
1
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+