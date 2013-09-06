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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Хорватия
Сербия - Хорватия: обзор матча 06 сентября 2013
Сербия
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 1
Завершен
Хорватия
66'
А. Митрович
53'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Хорватия
84'
Желтая карточка
Д. Срна
80'
Красная карточка
Й. Шимунич
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Маркович
78'
77'
Замена
Н. Елавич
️️️️
И. Ракитич
Вторая желтая
Н. Матич
75'
Желтая карточка
Н. Матич
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
66'
64'
Желтая карточка
О. Вукоевич
63'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Эдуардо
57'
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Олич
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ф. Джуричич
57'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
З. Тошич
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Желтая карточка
Л. Фейса
45'
41'
Желтая карточка
Эдуардо
Желтая карточка
З. Тошич
38'
Желтая карточка
А. Митрович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
0
Иван Радованович
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Ален Халилович
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Стойкович
4
Коларов
0
Суботич
6
Иванович
5
Настасич
21
Матич
15
Фейса
21
Джуричич
7
Тошич
8
Маркович
9
Митрович
4-3-3
1
Плетикоса
11
Срна
5
Чорлука
6
Ловрен
3
Шимунич
10
Модрич
7
Ракитич
8
Вукоевич
18
Олич
22
Эдуардо
17
Манджукич
7
Тошич
8
Сулеймани
8
Сулеймани
7
Тошич
8
Маркович
4
Петрович
4
Петрович
8
Маркович
21
Джуричич
10
Тадич
10
Тадич
21
Джуричич
18
Олич
14
Перишич
14
Перишич
18
Олич
22
Эдуардо
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Эдуардо
7
Ракитич
0
Елавич
0
Елавич
7
Ракитич
Остались в запасе
Сербия
Хорватия
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
17
Анте Ребич
ЛВ
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Ален Халилович
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
17
Анте Ребич
ЛВ
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Ален Халилович
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Сербия - Хорватия
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Райко Митич
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