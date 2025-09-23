Введите ваш ник на сайте
Линкольн - Челси: онлайн-трансляция 23 сентября 2025

Линкольн
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Челси
Матч
Статистика матча Линкольн - Челси
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Украинский футболист Мудрик решил сменить вид спорта
Вчера, 21:21
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
Вчера, 11:44
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 2.25
Вчера, 08:53
Мареска объяснил поражение «Челси» от «Баварии»
18 сентября, 08:50
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
3
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брентфорд
2 : 2
13.09.2025
Челси
Англия. Первая лига, 8 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.09.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
2 : 2
06.09.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Линкольн
1 : 1
30.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.09.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
2 : 2
06.09.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Линкольн
1 : 1
30.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бертон Альбион
0 : 1
26.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 5 тур
Болтон
1 : 1
23.08.2025
Линкольн
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брентфорд
2 : 2
13.09.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
30.08.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 5
22.08.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
0 : 0
17.08.2025
Кристал Пэлас
  • Читайте нас: 