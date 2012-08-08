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Слован - ЧФР Клуж
Слован - ЧФР Клуж: обзор матча 08 августа 2012
Слован
08.08.2012, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
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Матчи команд
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