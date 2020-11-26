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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Рома
ЧФР Клуж - Рома: обзор матча 26 ноября 2020
ЧФР Клуж
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Рома
49'
Г. Дебелюх (АГ)
67'
Ж. Верету (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джеко
84'
Замена
Ф. Трипи
️️️️
К. Перес
76'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
Камора
71'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
А. Паун-Александру
71'
Замена
Я. Войтуш
️️️️
Г. Дебелюх
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Верету
Желтая карточка
А. Буркэ
66'
64'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Л. Спинаццола
64'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
53'
Желтая карточка
А. Диавара
Замена
А. Кипчиу
️️️️
К. Иту
51'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
Ж. Верету
46'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Д. Джокович
43'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
37'
Желтая карточка
К. Иту
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рома
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ЧФР Клуж
93
Богдан Кечикес
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Николаэ Кырнац
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
25
Якуб Войтуш
ЦФ
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Рома
50
Филиппо Берти
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
34
Балградян
45
Камора
23
Маня
16
Сушич
33
Буркэ
67
Иту
88
Джокович
7
Перейра
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
99
Рондон
3-1-3-1-2
13
Лопес
33
Калафьори
15
Жуан
37
Спинаццола
24
Диавара
4
Кристанте
33
Перес
12
Вильяр
7
Пеллегрини
23
Перес
9
Майорал
27
Дебелюх
25
Войтуш
25
Войтуш
27
Дебелюх
10
Паун-Александру
14
Кырнац
14
Кырнац
10
Паун-Александру
67
Иту
27
Кипчиу
27
Кипчиу
67
Иту
23
Перес
16
Трипи
16
Трипи
23
Перес
37
Спинаццола
22
Мхитарян
22
Мхитарян
37
Спинаццола
24
Диавара
62
Миланезе
62
Миланезе
24
Диавара
7
Пеллегрини
17
Верету
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рома
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
93
Богдан Кечикес
ВР
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
96
Андрей Жока
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
20
Риккардо Черво
ЛВ
50
Филиппо Берти
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
93
Богдан Кечикес
ВР
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
96
Андрей Жока
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
50
Филиппо Берти
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ЧФР Клуж - Рома
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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