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Лига конференций 2026/2027
Рандерс - ЧФР Клуж
Рандерс - ЧФР Клуж: обзор матча 25 ноября 2021
Рандерс
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
68'
А. Камара
76'
С. Пизингер
72'
Ч. Деяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - ЧФР Клуж
90'
+4
Желтая карточка
Камора
Желтая карточка
В. Хаммершой-Мистрати
88'
Замена
В. Оново
️️️️
Я. Анкерсен
84'
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
84'
Замена
В. Костаке
️️️️
А. Паун-Александру
ГОЛ! 2:1!
С. Пизингер
76'
75'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
72'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Деяк
Пас отдал
М. Сушич
71'
Замена
М. Сушич
️️️️
К. Маня
71'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Дебелюх
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
68'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Ф. Лауэнборг
66'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
66'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Б. Копплин
53'
46'
Замена
Р. Мар Сигурйонссон
️️️️
М. Бордеяну
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Бундгор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
3
Даниэль Граовац
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
21
Карл Лет
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
5
Рашид Бухенна
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-4-3
30
Карльгрен
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
7
Каллесе
14
Лауэнборг
11
Бундгор
11
Тибблинг
45
Эго
9
Анкерсен
4
Йонсен
3-2-1-4
34
Балградян
33
Буркэ
23
Маня
45
Камора
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
29
Омрани
19
Аджей-Боатенг
3
Граовац
15
Копплин
23
Бундгор
23
Бундгор
15
Копплин
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
11
Бундгор
24
Кеинде
24
Кеинде
11
Бундгор
9
Анкерсен
29
Оново
29
Оново
9
Анкерсен
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
23
Маня
16
Сушич
16
Сушич
23
Маня
19
Аджей-Боатенг
5
Родригес
5
Родригес
19
Аджей-Боатенг
37
Бордеяну
16
Мар Сигурйонссон
16
Мар Сигурйонссон
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
20
Костаке
20
Костаке
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
7
Алибек
7
Алибек
27
Дебелюх
Остались в запасе
Рандерс
ЧФР Клуж
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
21
Карл Лет
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
75
Майк Сестор
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
21
Карл Лет
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
96
Флорин Стефан
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Рандерс - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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