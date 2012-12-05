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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ЧФР Клуж
Манчестер Юнайтед - ЧФР Клуж: обзор матча 05 декабря 2012
Манчестер Юнайтед
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
56'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ЧФР Клуж
90'
+3
Желтая карточка
М. Фелгуэйрас
90'
+2
Замена
П. Капетанос
️️️️
М. Сугу
Желтая карточка
П. Скоулз
90'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Р. Гиггз
86'
78'
Замена
В. Мафтей
️️️️
Р. Бастос
Замена
Ф. Македа
️️️️
Н. Пауэлл
73'
71'
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Р. Педро
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Р. Бастос
49'
Желтая карточка
Р. Каду
Замена
П. Скоулз
️️️️
Т. Клеверли
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
45
Камора
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
28
Моду Сугу
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
20
Руи Педро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
23
Николас Годемече
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
4
Джонс
28
Бюттнер
25
Уоттон
6
Смоллинг
11
Гиггз
25
Пауэлл
8
Клеверли
18
Уэлбек
14
Чичарито
32
Руни
3-4-1-1
86
Фелгуэйрас
12
Каду
13
Пикколо
12
Пинту
20
Луис Альберто
28
Сугу
6
Мурешан
24
Рада
16
Бастос
20
Руи Педро
11
Гиггз
24
Флетчер
24
Флетчер
11
Гиггз
8
Клеверли
22
Скоулз
22
Скоулз
8
Клеверли
25
Пауэлл
9
Македа
9
Македа
25
Пауэлл
16
Бастос
12
Мафтей
12
Мафтей
16
Бастос
20
Руи Педро
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
20
Руи Педро
28
Сугу
30
Капетанос
30
Капетанос
28
Сугу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ЧФР Клуж
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
23
Николас Годемече
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
23
Николас Годемече
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олд Траффорд
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