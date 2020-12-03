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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - ЦСКА София
ЧФР Клуж - ЦСКА София: обзор матча 03 декабря 2020
ЧФР Клуж
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - ЦСКА София
Замена
Я. Войтуш
️️️️
Г. Дебелюх
85'
Вторая желтая
А. Кипчиу
84'
78'
Замена
Т. Родригеш
️️️️
Ю. Санкаре
77'
Замена
Энрике
️️️️
Г. Йомов
Замена
Н. Кырнац
️️️️
А. Паун-Александру
75'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
М. Перейра
61'
54'
Желтая карточка
Жеферсон
Желтая карточка
А. Кипчиу
54'
Желтая карточка
М. Сушич
33'
1'
Желтая карточка
Т. Вион
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
ЧФР Клуж
93
Богдан Кечикес
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
96
Андрей Жока
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
25
Якуб Войтуш
ЦФ
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
20
Тиагу Родригеш
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
1
Ivaylo Iliev
ЦФ
4-2-1-3
34
Балградян
16
Сушич
33
Буркэ
23
Маня
45
Камора
88
Джокович
7
Перейра
10
Паун-Александру
27
Кипчиу
99
Рондон
27
Дебелюх
4-4-2
1
Бусатто
3
Жеферсон
6
Антов
2
Маттей
11
Занев
15
Вион
13
Санкаре
22
Юга
10
Кэри
9
Соу
30
Йомов
27
Дебелюх
25
Войтуш
25
Войтуш
27
Дебелюх
10
Паун-Александру
14
Кырнац
14
Кырнац
10
Паун-Александру
7
Перейра
10
Деяк
10
Деяк
7
Перейра
13
Санкаре
20
Родригеш
20
Родригеш
13
Санкаре
30
Йомов
93
Энрике
93
Энрике
30
Йомов
Остались в запасе
ЧФР Клуж
ЦСКА София
93
Богдан Кечикес
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Андрей Жока
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
14
Жюль Кейта
ПВ
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
1
Ivaylo Iliev
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
93
Богдан Кечикес
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Андрей Жока
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Остались в запасе
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
14
Жюль Кейта
ПВ
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
1
Ivaylo Iliev
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча ЧФР Клуж - ЦСКА София
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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