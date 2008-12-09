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Лига чемпионов 2026/2027
Челси - ЧФР Клуж
Челси - ЧФР Клуж: обзор матча 09 декабря 2008
Челси
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
41'
С. Калу
72'
Д. Дрогба
56'
И. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ЧФР Клуж
+1
Желтая карточка
Х. Кулио
Замена
У. Бридж
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Ж. Беллетти
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Коул
Замена
С. Пералта
️️️️
Э. Трикэ
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Коул
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Калу
Замена
Э. Коне
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:1!
И. Коне
Пас отдал
К. Панин
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
Деку
Желтая карточка
Э. Трикэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джо Коул
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
4
Кристиан Панин
ПЗ
19
Хуан Кулио
ЛП
66
Рикардо Дани
ЦП
6
Габриэль Мурешан
ЦП
10
Эуджен Трикэ
АП
16
Себастьян Дюбарбье
ПП
13
Иссуф Коне
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
ЧФР Клуж
27
Андре Галиасси
ЦЗ
19
Эммануэль Коне
ЦП
8
Сикшто Пералта
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Ней
ЦФ
4-1-4-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
3
Босингва
12
Оби Микел
8
Калу
0
Деку
13
Баллак
12
Коул
39
Анелька
4-4-1-1
98
Кларо
4
Панин
12
Каду
15
Алкантара
2
Перейра
16
Дюбарбье
66
Дани
6
Мурешан
19
Кулио
10
Трикэ
13
Коне
12
Оби Микел
3
Бридж
3
Бридж
12
Оби Микел
12
Коул
0
Беллетти
0
Беллетти
12
Коул
8
Калу
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Калу
16
Дюбарбье
19
Коне
19
Коне
16
Дюбарбье
10
Трикэ
8
Пералта
8
Пералта
10
Трикэ
Остались в запасе
Челси
ЧФР Клуж
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
99
Ней
ЦФ
27
Андре Галиасси
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
Остались в запасе
99
Ней
ЦФ
27
Андре Галиасси
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Челси - ЧФР Клуж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Магнус Шеблом (оба - Швеция)
Делегат:
Франтишек Лауринец (Словакия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41060 из 41837 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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