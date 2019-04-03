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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Кардифф
Манчестер Сити - Кардифф: обзор матча 03 апреля 2019
Манчестер Сити
03.04.2019, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
6'
К. Де Брюйне
44'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кардифф
53'
Желтая карточка
Д. Роллс
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Жезус
44'
34'
Желтая карточка
Л. Пелтье
8'
Желтая карточка
Д. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Э. Ляпорт
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
14
Ляпорт
13
Данило
5
Фернандиньо
47
Фоден
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
26
Марез
4-4-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
21
Пелтье
23
Моррисон
30
Хойлетт
6
Камараса
32
Роллс
5
Гуннарссон
23
Мерфи
14
Ниасс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кардифф
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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