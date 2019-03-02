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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Сивасспор
Бурсаспор - Сивасспор: обзор матча 02 марта 2019
Бурсаспор
02.03.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Сивасспор
19'
А. Шеху
62'
А. Савье
90+5'
А. Кара
89'
Д. Ндинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Сивасспор
ГОЛ! 3:1!
А. Кара
Пас отдал
Я. Латовлевич
90'
+5
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ндинга
ГОЛ! 2:0!
А. Савье
62'
Желтая карточка
А. Кара
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Шеху
Пас отдал
Ю. Эрдоган
19'
Начало матча
Статистика матча Бурсаспор - Сивасспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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Бурсаспор
Сивасспор
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