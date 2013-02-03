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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Того
Буркина-Фасо - Того: обзор матча 03 февраля 2013
Буркина-Фасо
03.02.2013, воскресенье, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Того
105'
Д. Питройпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буркина-Фасо - Того
120'
+3
Желтая карточка
В. Боссу
116'
Замена
М. Салифу
️️️️
К. Амеву
113'
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
Ф. Руамба
️️️️
Д. Питройпа
109'
106'
Замена
Д. Воме
️️️️
С. Акакпо
ГОЛ! 1:0!
Д. Питройпа
Пас отдал
Ш. Каборе
105'
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Сану
97'
92'
Желтая карточка
А. Ромао
67'
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
Ф. Айите
Замена
П. Накулма
️️️️
И. Уаттара
67'
Желтая карточка
Ш. Каборе
42'
40'
Желтая карточка
А. Мамах
Желтая карточка
И. Уаттара
40'
33'
Желтая карточка
С. Гакпе
20'
Желтая карточка
Ф. Айите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Того
16
Косси Агасса
ВР
2
Дарэ Нибомбэ
ЦЗ
9
Винсент Боссу
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
8
Комлан Амеву
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Серж Гакпе
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Буркина-Фасо
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Али Рабо
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Того
23
Баба Чагуни
ВР
1
Мавугбе Атсу
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
7
Мустафа Салифу
ЛП
19
Коджо Аметепе
ЦП
3
Дове Воме
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
11
Джонатан Айите
ЦФ
22
Кален Дамесси
ЦФ
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
3-1-3-3
1
Диаките
4
Коне
8
Кулибали
5
Коффи
18
Каборе
11
Питройпа
6
Коне
12
Панандетигуири
9
Дагано
13
Уаттара
20
Сану
3-2-3-2
16
Агасса
9
Боссу
21
Джене
5
Акакпо
6
Мамах
2
Нибомбэ
8
Амеву
10
Айите
15
Ромао
4
Адебайор
17
Гакпе
20
Сану
8
Траоре
8
Траоре
20
Сану
11
Питройпа
7
Руамба
7
Руамба
11
Питройпа
13
Уаттара
7
Накулма
7
Накулма
13
Уаттара
5
Акакпо
3
Воме
3
Воме
5
Акакпо
8
Амеву
7
Салифу
7
Салифу
8
Амеву
10
Айите
14
Сегбефиа
14
Сегбефиа
10
Айите
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Того
17
Али Рабо
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Ален Траоре
ЦП
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
19
Коджо Аметепе
ЦП
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
11
Джонатан Айите
ЦФ
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
1
Мавугбе Атсу
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Остались в запасе
17
Али Рабо
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Ален Траоре
ЦП
15
Аристид Бансе
ЦФ
Остались в запасе
19
Коджо Аметепе
ЦП
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
11
Джонатан Айите
ЦФ
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
1
Мавугбе Атсу
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Главный тренер
Дидье Сикс
Статистика матча Буркина-Фасо - Того
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Главный судья:
Бадара Диатта
(Зигунчор)
Стадион:
Мбомбела
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