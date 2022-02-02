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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Сенегал
Буркина-Фасо - Сенегал: обзор матча 02 февраля 2022
Буркина-Фасо
02.02.2022, среда, 22:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Сенегал
82'
Б. Туре
70'
А. Диалло
76'
И. Гуйе
87'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Сенегал
90'
+3
Желтая карточка
П. Сиссе
90'
+2
Замена
П. Сиссе
️️️️
Н. Менди
87'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
И. Сарр
ГОЛ! 1:2!
Б. Туре
Пас отдал
И. Каборе
82'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Х. Банде
81'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Гира
81'
77'
Замена
П. Сарр
️️️️
Б. Дьенг
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Гуйе
Пас отдал
С. Мане
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
Пас отдал
К. Кулибали
65'
Замена
И. Сарр
️️️️
Ф. Дьедиу
64'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ш. Куяте
Замена
З. Саного
️️️️
С. Баяла
60'
50'
Желтая карточка
Б. Сарр
Замена
Ф. Уедраого
️️️️
Э. Коффи
36'
Желтая карточка
А. Гира
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
20
Густаво Сангаре
ОП
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
17
Закария Саного
ЛВ
24
Сайду Симпоре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
7
Эрик Траоре
АП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
26
Пап Гуйе
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
0
Маме Тиам
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Бальде Кейта
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Коффи
12
Тапсоба
14
Дайо
25
Яго
17
Каборе
20
Сангаре
22
Туре
24
Гира
19
Банде
10
Траоре
21
Баяла
4-2-1-1-2
16
Менди
0
Сарр
22
Диалло
2
Сисс
3
Кулибали
8
Куяте
5
Гуйе
6
Менди
10
Мане
19
Дьедиу
29
Дьенг
16
Коффи
1
Уедраого
1
Уедраого
16
Коффи
21
Баяла
17
Саного
17
Саного
21
Баяла
24
Гира
2
Уаттара
2
Уаттара
24
Гира
19
Банде
15
Тапсоба
15
Тапсоба
19
Банде
6
Менди
4
Сиссе
4
Сиссе
6
Менди
8
Куяте
26
Гуйе
26
Гуйе
8
Куяте
29
Дьенг
17
Сарр
17
Сарр
29
Дьенг
19
Дьедиу
18
Сарр
18
Сарр
19
Дьедиу
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Сенегал
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
7
Эрик Траоре
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Мустафа Наме
ЦП
0
Маме Тиам
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
7
Эрик Траоре
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Мустафа Наме
ЦП
0
Маме Тиам
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Буркина-Фасо - Сенегал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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