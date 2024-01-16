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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Мавритания
Буркина-Фасо - Мавритания: обзор матча 16 января 2024
Буркина-Фасо
16.01.2024, вторник, 17:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мавритания
90+6'
Б. Траоре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Мавритания
90'
+9
Желтая карточка
А. Абид
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Траоре
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Мохамед Эль-Абд
Замена
Х. Банде
️️️️
С. Азиз Ки
86'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Конате
85'
Желтая карточка
А. Тапсоба
76'
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Бадоло
73'
67'
Замена
У. Нгом
️️️️
Г. Фофана
67'
Замена
Я. Деллахи
️️️️
Л. Ба
58'
Замена
Э. Ба
️️️️
И. Тиам
57'
Замена
С. Буна Амар
️️️️
Х. Танжи
Желтая карточка
Б. Туре
47'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
М. Бангре
46'
Желтая карточка
М. Конате
45'
28'
Замена
С. Анне
️️️️
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
3
Али Абид
(К)
ЛЗ
20
Ибрахима Кейта
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
4
Омар Гассама
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
15
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
20
Густаво Сангаре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
21
Драман Салу
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Мавритания
22
Мбаке Ндиайе
ВР
1
Намори Диав
ВР
98
Хадим Диав
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
14
Яли Деллахи
ОП
12
Бакари Камара
ЦП
18
Мохамед Эль-Абд Сиди Ахмед
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Сиди Буна Амар
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
89
Сулейман Анне
ЦФ
4-3-2-1
16
Коффи
25
Яго
14
Дайо
12
Тапсоба
17
Каборе
22
Туре
24
Гира
17
Азиз Ки
11
Бангре
8
Бадоло
13
Конате
4-2-1-3
16
Ниасс
20
Кейта
5
Ба
96
Эль-Абд
3
Абид
4
Гассама
93
Фофана
7
Койта
15
Камара
90
Тиам
9
Танжи
17
Азиз Ки
19
Банде
19
Банде
17
Азиз Ки
8
Бадоло
10
Траоре
10
Траоре
8
Бадоло
11
Бангре
15
Тапсоба
15
Тапсоба
11
Бангре
13
Конате
2
Уаттара
2
Уаттара
13
Конате
5
Ба
14
Деллахи
14
Деллахи
5
Ба
90
Тиам
7
Ба
7
Ба
90
Тиам
9
Танжи
88
Амар
88
Амар
9
Танжи
93
Фофана
29
Нгом
29
Нгом
93
Фофана
15
Камара
89
Анне
89
Анне
15
Камара
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Мавритания
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
21
Драман Салу
ЦП
Главный тренер
Юбер Велю
22
Мбаке Ндиайе
ВР
1
Намори Диав
ВР
98
Хадим Диав
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Бакари Камара
ЦП
18
Мохамед Эль-Абд Сиди Ахмед
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
21
Драман Салу
ЦП
Остались в запасе
22
Мбаке Ндиайе
ВР
1
Намори Диав
ВР
98
Хадим Диав
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Бакари Камара
ЦП
18
Мохамед Эль-Абд Сиди Ахмед
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Буркина-Фасо - Мавритания
3
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
13
Офсайды
2
1
Количество передач
401
243
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Информация о матче
Главный судья:
Жалаль Жайед
Стадион:
Стад де ля Пэй
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