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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Ботсвана
Гана - Ботсвана: обзор матча 24 января 2012
Гана
24.01.2012, вторник, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ботсвана
25'
Д. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Ботсвана
Желтая карточка
О. Нато
Замена
М. Абу
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
М. Тума
Замена
Д. Менса
️️️️
С. Мунтари
Красная карточка
Д. Менса
Замена
М. Нгеле
️️️️
П. Мотсепе
Замена
М. Альхассан
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 1:0!
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Ботсвана
16
Модири Марумо
ВР
2
Ндиапо Летшолатебе
ЦЗ
3
Мосиманеджэйп Рамохибиду
ЦЗ
5
Момпати Тума
ЦЗ
22
Тшепо Молтабанкве
ЦЗ
18
Могоги Габонамонг
ЦП
8
Феньо Монгала
ЦП
6
Офентсе Нато
ЦП
12
Патрик Мотсепе
ЦП
10
Моэмеди Моатлапинг
ЦФ
9
Джером Раматлаквана
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
14
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
23
Мохаммед Абу
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
12
Принс Тагое
ЦФ
Ботсвана
1
Ноах Мапоса
ВР
20
Кабело Дамбе
ВР
4
Муса Охилве
ЦЗ
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
13
Бойтумело Мафоко
ЦП
19
Могаколоди Нгеле
ЦП
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
7
Понтшо Молои
ЦП
11
Дипси Селолване
ЦФ
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
4-3-1-2
12
Квараси
4
Пэйнтсил
5
Менса
21
Бойе
2
Инкум
8
Агьеманг-Баду
6
Аннан
11
Мунтари
10
Айю
3
Гьян
9
Айю
4-4-2
16
Марумо
3
Рамохибиду
5
Тума
22
Молтабанкве
2
Летшолатебе
8
Монгала
6
Нато
12
Мотсепе
18
Габонамонг
9
Раматлаквана
10
Моатлапинг
10
Айю
23
Абу
23
Абу
10
Айю
9
Айю
14
Альхассан
14
Альхассан
9
Айю
11
Мунтари
4
Менса
4
Менса
11
Мунтари
12
Мотсепе
19
Нгеле
19
Нгеле
12
Мотсепе
Остались в запасе
Гана
Ботсвана
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
9
Дерек Боатенг
ЦП
12
Принс Тагое
ЦФ
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
13
Бойтумело Мафоко
ЦП
4
Муса Охилве
ЦЗ
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
7
Понтшо Молои
ЦП
1
Ноах Мапоса
ВР
11
Дипси Селолване
ЦФ
20
Кабело Дамбе
ВР
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Остались в запасе
12
Эрнест Сова
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
9
Дерек Боатенг
ЦП
12
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
13
Бойтумело Мафоко
ЦП
4
Муса Охилве
ЦЗ
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
7
Понтшо Молои
ЦП
1
Ноах Мапоса
ВР
11
Дипси Селолване
ЦФ
20
Кабело Дамбе
ВР
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Статистика матча Гана - Ботсвана
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Информация о матче
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