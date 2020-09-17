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Ботошани - Шкендия
Ботошани - Шкендия: обзор матча 17 сентября 2020
Ботошани
17.09.2020, четверг, 18:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Шкендия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботошани - Шкендия
Замена
M. Roman
️️️️
Д. Бабунски
79'
75'
Замена
А. Зейнулаи
️️️️
Э. Тотре
Замена
A. Patache
️️️️
Э. Флореску
71'
70'
Замена
В. Нафиу
️️️️
Л. Дориев
Замена
Х. Кейта
️️️️
С. Ашковски
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
94
Eduard Pap
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Шкендия
20
Ян Кривяк
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
22
Бруно Дита
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
5
Armend Alimi
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Ботошани
13
Хидает Ханкич
ВР
28
Хамиду Кейта
ЛВ
5
Florin Plămadă
ЦФ
19
Andrei Patache
ЦФ
0
M. Holzmann
ЦФ
0
M. Roman
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Шкендия
18
Вальмир Нафиу
ЦП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
2-2-1-5
11
Ашковски
5
Харуц
5
Родригес
6
Бабунски
23
Флореску
32
45
Дуганджич
11
30
4
2-1-1-2-5
20
Кривяк
15
Бейтулай
22
Дита
30
Ахмеди
8
Тотре
14
Дориев
1
7
Ибраими
5
3
16
11
Ашковски
28
Кейта
28
Кейта
11
Ашковски
23
Флореску
19
19
23
Флореску
6
Бабунски
0
0
6
Бабунски
14
Дориев
18
Нафиу
18
Нафиу
14
Дориев
8
Тотре
17
Зейнулаи
17
Зейнулаи
8
Тотре
Остались в запасе
Ботошани
Шкендия
13
Хидает Ханкич
ВР
5
Florin Plămadă
ЦФ
0
M. Holzmann
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
40
Bekim Redjepi
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
5
Florin Plămadă
ЦФ
0
M. Holzmann
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Остались в запасе
40
Bekim Redjepi
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Ботошани - Шкендия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
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1 : 0
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