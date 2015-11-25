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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Севилья
Боруссия М - Севилья: обзор матча 25 ноября 2015
Боруссия М
25.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
4 : 2
Завершен
Севилья
29'
Л. Штиндль
68'
Ф. Джонсон
78'
Раффаэл
83'
Л. Штиндль
82'
Витоло
90+1'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Севилья
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Банега
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Ф. Джонсон
87'
Желтая карточка
Й. Дрмич
84'
83'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Коке
ГОЛ! 4:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Ф. Джонсон
83'
82'
ГОЛ! 3:1!
Витоло
Пас отдал
Ф. Льоренте
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Дауд
79'
ГОЛ! 3:0!
Раффаэл
Пас отдал
Л. Штиндль
78'
76'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Ю. Корб
68'
64'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
М. Дауд
50'
34'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Г. Джака
29'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
И. Траоре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
6
Нордтвейт
4
Корб
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
7
Крон-Дели
11
Банега
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
19
Джонсон
30
Эльведи
30
Эльведи
19
Джонсон
81
Дауд
10
Шульц
10
Шульц
81
Дауд
16
Траоре
18
Дрмич
18
Дрмич
16
Траоре
23
Коке
25
Мариано
25
Мариано
23
Коке
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
Остались в запасе
Боруссия М
Севилья
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Боруссия М - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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