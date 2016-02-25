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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Боруссия Д
Порту - Боруссия Д: обзор матча 25 февраля 2016
Порту
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Боруссия Д
23'
И. Касильяс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Перейра
90'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Эвандро
71'
70'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
Замена
Я. Браими
️️️️
С. Варела
66'
60'
Желтая карточка
Н. Шахин
58'
Желтая карточка
Р. Бюрки
Замена
Х. Сук
️️️️
В. Абубакар
56'
Желтая карточка
Р. Невеш
56'
45'
Замена
Н. Шахин
️️️️
И. Гюндоган
45'
Замена
Н. Суботич
️️️️
М. Хуммельс
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Касильяс
Желтая карточка
Эвандро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
15
Эвандро
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Порту
1
Элтон
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Касильяс
3
Анхель
2
Перейра
19
Лаюн
5
Маркано
21
Невеш
2
Перейра
15
Эвандро
91
Марега
9
Абубакар
18
Варела
4-1-2-2-1
1
Бюрки
28
Гинтер
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
15
Эвандро
16
Эррера
16
Эррера
15
Эвандро
18
Варела
8
Браими
8
Браими
18
Варела
9
Абубакар
9
Сук
9
Сук
9
Абубакар
15
Хуммельс
3
Суботич
3
Суботич
15
Хуммельс
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Шахин
20
Гюндоган
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
Остались в запасе
Порту
Боруссия Д
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Порту - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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