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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Порту
Боруссия Д - Порту: обзор матча 18 февраля 2016
Боруссия Д
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Порту
6'
Л. Пищек
71'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Порту
90'
Желтая карточка
Х. Сук
87'
Замена
Х. Сук
️️️️
В. Абубакар
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
87'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Кагава
86'
78'
Желтая карточка
Эвандро
76'
Замена
Эвандро
️️️️
С. Оливейра
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Мхитарян
71'
62'
Желтая карточка
Х. Анхель
59'
Замена
А. Андре
️️️️
Я. Браими
58'
Желтая карточка
С. Варела
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Н. Шахин
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пищек
Пас отдал
Г. Мхитарян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
5
Диогу Вердашка
ЦЗ
7
Франсишку Рамуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
15
Эвандро
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Шахин
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
3-1-3-1-2
12
Касильяс
4
Мартинс-Инди
19
Лаюн
3
Анхель
21
Невеш
8
Браими
27
Оливейра
16
Эррера
91
Марега
9
Абубакар
18
Варела
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
10
Кагава
28
Гинтер
28
Гинтер
10
Кагава
8
Шахин
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
8
Шахин
8
Браими
21
Андре Андре
21
Андре Андре
8
Браими
27
Оливейра
15
Эвандро
15
Эвандро
27
Оливейра
9
Абубакар
9
Сук
9
Сук
9
Абубакар
Остались в запасе
Боруссия Д
Порту
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
7
Франсишку Рамуш
ЦП
5
Диогу Вердашка
ЦЗ
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Рамуш
ЦП
5
Диогу Вердашка
ЦЗ
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Боруссия Д - Порту
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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