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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Копенгаген - Боруссия Д
Копенгаген - Боруссия Д: обзор матча 21 октября 2025
Копенгаген
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия Д
90'
В. Дадасон
20'
Ф. Нмеча
33'
В. Антон
61'
Р. Бенсебаини (П)
76'
Ф. Нмеча
87'
Ф. Силва
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Боруссия Д
Завершен
ГОЛ! 1:5!
Виктор Дадасон
Пас отдал
Дзюнносуке Сузуки
90'
90'
+2'
Желтая карточка
Йорам Заге
(фол)
89'
87'
ГОЛ! 0:5!
Фабиу Силва
Пас отдал
Джоб Беллингем
85'
Замена
Аарон Ансельмино
️️️️➡️️
Рами Бенсебаини
Замена
Йорам Заге
️️️️➡️️
Вильям Клем
81'
Замена
Мадс Эмиль Мадсен
️️️️➡️️
Элиас Ахури
81'
77'
Замена
Марсель Забитцер
️️️️➡️️
Феликс Нмеча
76'
ГОЛ! 0:4!
Феликс Нмеча
Пас отдал
Кэрни Чуквуэмека
Замена
Виктор Дадасон
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
75'
Замена
Мунаше Гарананга
️️️️➡️️
Пантелис Хацидиакос
75'
74'
Желтая карточка
Рами Бенсебаини
(фол)
63'
Замена
Фабиу Силва
️️️️➡️️
Максимилиан Байер
63'
Замена
Юлиан Рюэрсон
️️️️➡️️
Ян Коуто
Замена
Маркос Лопес
️️️️➡️️
Биргер Мелинг
63'
62'
Замена
Кэрни Чуквуэмека
️️️️➡️️
Юлиан Брандт
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Рами Бенсебаини
Желтая карточка
Лукас Лерагер
(фол)
60'
45'
+2'
33'
ГОЛ! 0:2!
Вальдемар Антон
20'
ГОЛ! 0:1!
Феликс Нмеча
Пас отдал
Джоб Беллингем
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Юлиан Брандт
(К)
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
18
Dominik Sarapata
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
24
Мелинг
5
Перейра
6
Хацидиакос
20
Сузуки
36
Клем
21
Лерагер
7
Классон
7
Ахури
11
Ларссон
9
Мукоко
3-2-3-2
1
Кобель
21
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
2
Коуто
8
Свенссон
7
Беллингем
10
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
6
Хацидиакос
42
Гарананга
42
Гарананга
6
Хацидиакос
36
Клем
22
Заге
22
Заге
36
Клем
7
Ахури
21
Мадсен
21
Мадсен
7
Ахури
11
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
11
Ларссон
21
Бенсебаини
28
Ансельмино
28
Ансельмино
21
Бенсебаини
2
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
2
Коуто
10
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Брандт
8
Нмеча
9
Забитцер
9
Забитцер
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Копенгаген
Боруссия Д
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
18
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
18
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Копенгаген - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
7
Количество передач
347
618
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
35058
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