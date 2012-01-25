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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Бохум
Рубин - Бохум: обзор матча 25 января 2012
Рубин
25.01.2012, среда, 18:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Бохум
37'
Б. Натхо
76'
И. Портнягин
30'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Бохум
ГОЛ! 2:1!
И. Портнягин
Замена
Л. Синкевич
️️️️
К. Крамер
Замена
М. Айдын
️️️️
Т. Инуи
Замена
Д. Бергер
️️️️
К. Дабровски
Замена
К. Крамер
️️️️
М. Азауаг
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
Ф. Тоски
Замена
Й. Аскистапасе
️️️️
М. Мальтриц
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Д. Федерико
Замена
Б. Копплин
️️️️
П. Фрайер
Замена
В. Устинов
️️️️
А. Пискунов
Замена
И. Портнягин
️️️️
Б. Натхо
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Касаев
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
О. Кузьмин
️️️️
В. Калешин
Замена
С. Кисляк
️️️️
Р. Еременко
Замена
С. Кверквелия
️️️️
В. Дядюн
Замена
Н. Бочаров
️️️️
П. Быстров
Замена
К. Ансальди
️️️️
С. Боккетти
Замена
С. Навас
️️️️
Р. Шаронов
Замена
С. Рыжиков
️️️️
Г. Арлаускис
ГОЛ! 1:1!
Б. Натхо
ГОЛ! 0:1!
Т. Инуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Джованни Федерико
ЦП
32
Фатон Тоски
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Бохум
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
89
Йонас Аскистапасе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
9
Миркан Айдын
ЦП
23
Денис Бергер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-5-1
1
Арлаускис
5
Пискунов
76
Шаронов
16
Боккетти
17
Калешин
61
Карадениз
10
Натхо
26
Еременко
0
Быстров
11
Касаев
17
Дядюн
3-4-1-2
16
Люте
15
Орн Ейхолфссон
4
Мальтриц
7
Фогт
32
Тоски
10
Азауаг
5
Дабровски
18
Федерико
14
Инуи
9
Чон Тэ Се
7
Фрайер
0
Быстров
34
Бочаров
34
Бочаров
0
Быстров
1
Арлаускис
1
Рыжиков
1
Рыжиков
1
Арлаускис
16
Боккетти
14
Ансальди
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
44
Навас
76
Шаронов
17
Дядюн
4
Кверквелия
4
Кверквелия
17
Дядюн
17
Калешин
23
Кузьмин
23
Кузьмин
17
Калешин
5
Пискунов
19
Устинов
19
Устинов
5
Пискунов
26
Еременко
15
Кисляк
15
Кисляк
26
Еременко
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
10
Натхо
97
Портнягин
97
Портнягин
10
Натхо
11
Касаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
11
Касаев
14
Инуи
9
Айдын
9
Айдын
14
Инуи
5
Дабровски
23
Бергер
23
Бергер
5
Дабровски
7
Фрайер
15
Копплин
15
Копплин
7
Фрайер
Крамер
6
Синкевич
6
Синкевич
Крамер
4
Мальтриц
89
Аскистапасе
89
Аскистапасе
4
Мальтриц
32
Тоски
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
32
Тоски
10
Азауаг
23
Крамер
23
Крамер
10
Азауаг
18
Федерико
10
Гинчек
10
Гинчек
18
Федерико
Остались в запасе
Рубин
Бохум
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Рубин - Бохум
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
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