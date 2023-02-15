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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкпул
Суонси - Блэкпул: обзор матча 15 февраля 2023
Суонси
15.02.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
21'
М. Соринола
73'
К. Коннолли (АГ)
70'
С. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Блэкпул
86'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Хасбэнд
86'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Э. Лайонс
86'
Замена
К. Нельсон
️️️️
Д. Торнили
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Соринола
85'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
81'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Г. Дарлинг
78'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Кандл
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Коннолли
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Кэри
Пас отдал
Д. Йетс
64'
Замена
И. Поведа
️️️️
С. Хэмилтон
63'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Боулер
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
63'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
63'
57'
Вторая желтая
Ч. Патино
Желтая карточка
Г. Дарлинг
49'
39'
Желтая карточка
Ч. Патино
ГОЛ! 1:0!
М. Соринола
Пас отдал
Р. Мэннинг
21'
1'
Желтая карточка
К. Коннолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Суонси
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
99
Иан Поведа
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фишер
6
Дарлинг
15
Вуд
5
Кабанго
29
Соринола
3
Мэннинг
25
Кандл
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
4-1-1-3-1
12
Максвелл
2
Лайонс
15
Торнили
6
Коннолли
3
Хасбэнд
16
Дугалл
28
Патино
11
Боулер
14
Кэри
22
Хэмилтон
12
Йетс
6
Дарлинг
22
Латибодье
22
Латибодье
6
Дарлинг
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
25
Кандл
7
Уиттакер
7
Уиттакер
25
Кандл
29
Соринола
11
Каллен
11
Каллен
29
Соринола
3
Хасбэнд
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Хасбэнд
15
Торнили
35
Нельсон
35
Нельсон
15
Торнили
2
Лайонс
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
2
Лайонс
11
Боулер
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Боулер
22
Хэмилтон
99
Поведа
99
Поведа
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Суонси
Блэкпул
12
Льюис Уэбб
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Льюис Уэбб
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Суонси - Блэкпул
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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