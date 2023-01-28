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Англия. Кубок
Саутгемптон - Блэкпул
Саутгемптон - Блэкпул: обзор матча 28 января 2023
Саутгемптон
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Блэкпул
22'
Р. Перро
62'
Р. Перро
67'
Ч. Патино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Блэкпул
Желтая карточка
И. Диалло
90'
+4
Замена
И. Диалло
️️️️
Р. Лавиа
87'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Эдози
87'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Мара
86'
80'
Желтая карточка
К. Дугалл
79'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Т. Трибулл
79'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
И. Поведа
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
74'
74'
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Боулер
73'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Ч. Патино
67'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Патино
Пас отдал
Д. Йетс
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Оршич
63'
ГОЛ! 2:0!
Р. Перро
Пас отдал
С. Мара
62'
58'
Замена
Д. Торнили
️️️️
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:0!
Р. Перро
22'
20'
Желтая карточка
С. Хэмилтон
Желтая карточка
С. Мара
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Кабальеро
15
Перро
17
Белла Кочап
13
Лянко
45
Лавиа
18
Арибо
6
Мэйтленд-Найлс
99
Оршич
10
Эльюнусси
23
Эдози
14
Мара
4-1-1-3-1
12
Максвелл
2
Лайонс
5
Гуд
3
Хасбэнд
6
Коннолли
28
Трибулл
28
Патино
99
Поведа
11
Боулер
22
Хэмилтон
12
Йетс
6
Мэйтленд-Найлс
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
6
Мэйтленд-Найлс
45
Лавиа
27
Диалло
27
Диалло
45
Лавиа
99
Оршич
32
Уолкотт
32
Уолкотт
99
Оршич
14
Мара
19
Адамс
19
Адамс
14
Мара
23
Эдози
10
Армстронг
10
Армстронг
23
Эдози
3
Хасбэнд
15
Торнили
15
Торнили
3
Хасбэнд
28
Патино
16
Дугалл
16
Дугалл
28
Патино
11
Боулер
14
Кэри
14
Кэри
11
Боулер
99
Поведа
19
Ловери
19
Ловери
99
Поведа
28
Трибулл
17
Роджерс
17
Роджерс
28
Трибулл
Остались в запасе
Саутгемптон
Блэкпул
31
Гэвин Базуну
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
30
Роб Аптер
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
30
Роб Аптер
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Саутгемптон - Блэкпул
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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