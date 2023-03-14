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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 марта 2023
Блэкпул
14.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
6 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
3'
Д. Йетс (П)
11'
Э. Лайонс
14'
К. Нельсон
36'
Д. Торнили
48'
Э. Лайонс
88'
К. Дугалл
43'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 6:1!
К. Дугалл
Пас отдал
С. Хэмилтон
88'
87'
Желтая карточка
Р. Дикки
Замена
Д. Томпсон
️️️️
М. Роджерс
84'
Замена
К. Андерсон
️️️️
Ч. Патино
83'
75'
Желтая карточка
Л. Амос
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Йетс
70'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Л. Фьорини
70'
68'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
К. Мартин
68'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Лоу
67'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Дайкс
Желтая карточка
Д. Йетс
65'
57'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Ироегбунам
57'
Замена
С. Йохансен
️️️️
А. Доззел
ГОЛ! 5:1!
Э. Лайонс
Пас отдал
Ч. Патино
48'
45'
Желтая карточка
Д. Данн
43'
ГОЛ! 4:1!
К. Мартин
Пас отдал
Л. Дайкс
ГОЛ! 4:0!
Д. Торнили
Пас отдал
Ч. Патино
36'
ГОЛ! 3:0!
К. Нельсон
14'
ГОЛ! 2:0!
Э. Лайонс
Пас отдал
С. Хэмилтон
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Йетс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
10
Люк Амос
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Джо Габбинс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Максвелл
35
Нельсон
15
Торнили
3
Хасбэнд
6
Коннолли
2
Лайонс
28
Патино
18
Фьорини
22
Хэмилтон
17
Роджерс
12
Йетс
4-3-1-2
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
29
29
Какай
42
Ироегбунам
21
Доззел
26
Филд
9
Лоу
13
Дайкс
18
Мартин
17
Роджерс
2
Томпсон
2
Томпсон
17
Роджерс
18
Фьорини
16
Дугалл
16
Дугалл
18
Фьорини
12
Йетс
14
Кэри
14
Кэри
12
Йетс
28
Патино
21
Андерсон
21
Андерсон
28
Патино
42
Ироегбунам
10
Амос
10
Амос
42
Ироегбунам
21
Доззел
10
Йохансен
10
Йохансен
21
Доззел
13
Дайкс
37
Адома
37
Адома
13
Дайкс
18
Мартин
32
Ричардс
32
Ричардс
18
Мартин
9
Лоу
22
Армстронг
22
Армстронг
9
Лоу
Остались в запасе
Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Джордан Арчер
ВР
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
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Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
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