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Евро-2024
Бельгия - Португалия
Бельгия - Португалия: обзор матча 27 июня 2021
Бельгия
27.06.2021, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Португалия
42'
Т. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Португалия
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Т. Азар
90'
+5
Замена
Я. Карраско
️️️️
Э. Азар
87'
Травма
Э. Азар
86'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
82'
78'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Саншеш
78'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Ж. Палинья
77'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Т. Вермален
72'
70'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Жота
55'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Б. Силва
55'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Ж. Моутинью
51'
Желтая карточка
Д. Далот
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Де Брюйне
48'
Травма
К. Де Брюйне
47'
45'
Желтая карточка
Ж. Палинья
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Т. Менье
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПАЗ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Андре Силва
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
15
Менье
8
Тилеманс
6
Витсель
16
Азар
7
Де Брюйне
9
Лукаку
10
Азар
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
2
Далот
3
Пепе
3
Диаш
5
Геррейру
6
Палинья
16
Саншеш
8
Моутинью
10
Силва
21
Жота
7
Роналду
16
Азар
19
Дендокер
19
Дендокер
16
Азар
10
Азар
11
Карраско
11
Карраско
10
Азар
7
Де Брюйне
14
Мертенс
14
Мертенс
7
Де Брюйне
6
Палинья
13
Перейра
13
Перейра
6
Палинья
16
Саншеш
24
Оливейра
24
Оливейра
16
Саншеш
10
Силва
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Силва
21
Жота
9
Силва
9
Силва
21
Жота
8
Моутинью
10
Феликс
10
Феликс
8
Моутинью
Остались в запасе
Бельгия
Португалия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Бельгия - Португалия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Где смотреть матч:
Первый канал
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